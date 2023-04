Baturité: homem é preso suspeito de estuprar criança de 4 anos

Um homem de 38 anos foi preso em Baturité, a 93 km de Fortaleza, suspeito de estupro de vulnerável. A vítima tinha apenas 4 anos.

A prisão aconteceu nessa terça-feira, 4, mas o crime havia ocorrido em dezembro de 2022. A mãe da vítima, que tinha um relacionamento com o suspeito, registrou Boletim de Ocorrência (B.O).

As investigações deram indícios da autoria do crime. Com isso, a Vara Única Criminal da Comarca de Baturité expediu um mandado de prisão preventiva.

Após a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Baturité.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Baturité: (85) 3347 4241

