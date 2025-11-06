Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Fortaleza

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Fortaleza

Indivíduo conduzia uma motocicleta quando foi abordado durante um patrulhamento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE)
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 30 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante na noite dessa quarta-feira, 5, no bairro Canindezinho, em Fortaleza

Leia também | Sete armas e mais de 20 kg de cocaína são encontrados em terreno em Itapipoca

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o indivíduo conduzia uma motocicleta quando foi abordado durante um patrulhamento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Leia mais

Ele apresentava sinais de embriaguez e foi "submetido aos procedimentos legais". Suspeito levava um homem na garupa, com o qual a polícia encontrou um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

Dupla foi conduzida ao 30º Distrito Policial, onde o condutor foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Já o passageiro, conforme PMCE, foi "liberado mediante pagamento de fiança".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar