Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Fortaleza

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em FortalezaIndivíduo conduzia uma motocicleta quando foi abordado durante um patrulhamento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE)
Um homem de 30 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante na noite dessa quarta-feira, 5, no bairro Canindezinho, em Fortaleza.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o indivíduo conduzia uma motocicleta quando foi abordado durante um patrulhamento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).
Ele apresentava sinais de embriaguez e foi "submetido aos procedimentos legais". Suspeito levava um homem na garupa, com o qual a polícia encontrou um revólver calibre .38 com seis munições intactas.
Dupla foi conduzida ao 30º Distrito Policial, onde o condutor foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Já o passageiro, conforme PMCE, foi "liberado mediante pagamento de fiança".