Tronco da Festa do Pau da Bandeira é cortado em Barbalha

O fotógrafo de Barbalha Alisson Santos assina registros da Tradição Popular Barbalhense Crédito: Alisson Santos / divulgação

O tronco para a tradicional Festa do Pau da Bandeira foi cortado na manhã desta sexta-feira, 17, em Barbalha. A árvore escolhida foi uma copaíba de aproximadamente 24 metros de altura, que foi encontrada na localidade de Sítio São Joaquim. A comemoração, que faz parte do calendário religioso do Ceará e do Brasil, começou sua história em 1928, fazendo 96 anos de existência neste ano de 2024. Conhecido na cultura como o santo casamenteiro, Santo Antônio é homenageado. A festa atrai pessoas que têm pedidos relacionados a causas amorosas. Muitos devotos vão ao Cariri em busca de pequenos fragmentos do tronco utilizado no cortejo, pois acreditam que seu chá atrai relacionamentos abençoados pelo Santo. A programação para o corte da árvore no meio da mata começou às 6h, no mercado central de Barbalha, onde foi oferecido um café para os carregadores. Logo após eles se dirigiram para a frente da Igreja de Santo Antônio, a matriz da cidade, onde receberam a benção do padre Joaquim Ivo para realizar o corte do tronco.