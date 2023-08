Perícia descarta que corpo encontrado em Barbalha seja de mulher desaparecida há quase 3 meses

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) descartou que uma ossada humana encontrada em Barbalha, na região do Cariri, seja de Bruna Maria Lucena de Azevedo. A jovem está desaparecida desde o último dia 16 de maio, quando foi vista pela última vez no centro da cidade. Um suspeito no envolvimento do desaparecimento da mulher já foi capturado pela Polícia Civil.

Em nota, a Pefoce informou que um exame de DNA foi realizado utilizando o material genético dos restos mortais encontrados em Barbalha e com parente de Bruna. Porém, o resultado final foi negativo.

“Foi realizada coleta de amostra biológica, visando a identificação através do DNA forense, por meio do confronto genético com amostra de possível familiar, com o parente desaparecido em Barbalha. Após os exames de comparação, não se confirmou vínculo com o corpo e o suposto familiar”, disse a nota.

Bruna Maria tem 23 anos e está desaparecida há 79 dias. Segundo informações da família, a jovem saiu da casa onde mora com o irmão para almoçar com a mãe, no bairro Alta da Alegria, mas não chegou ao local. Até o momento, o paradeiro de Bruna não foi descoberto.

A família disponibilizou dois telefones de contato para repasse de informações: (88) 9 8856-8258 ou (88) 9 9253-7554.