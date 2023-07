Em Barbalha, primeiro centro oncológico pediátrico do interior do Ceará está 70% concluído

As obras do Centro de Oncologia Pediátrica do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP), em Barbalha, na região do Cariri, estão 70% concluídas. Iniciada em outubro de 2021, a unidade será a primeira destinada para tratamento de crianças com câncer no interior do Ceará. A expectativa, agora, é que a obra seja entregue em 12 de outubro, em alusão ao feriado do Dia das Crianças.



Segundo a diretoria do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, a unidade atende hoje 12 crianças em tratamento de câncer. Com a inauguração da nova ala, a expectativa é que o número aumente para 40 pacientes por mês. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o vice-diretor do hospital, Shairon Alexandre, explicou que o tratamento das crianças com câncer é custeado pela própria instituição filantrópica. Segundo ele, até o momento, não há habilitação para o atendimento na unidade via SUS.



Ele classificou que o centro oncológico representa um grande avanço para a saúde do interior do estado, já que vai suprir a necessidade de deslocamento dos pacientes para Fortaleza. “O nosso serviço de oncologia pediátrica vai dar possibilidade que essas mães, essas famílias, tratarem suas crianças em nosso estabelecimento hospitalar, sem que haja um deslocamento de 550 km da sua cidade”, disse.

Ao todo, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo tem 270 leitos hospitalares. Destes, 18 leitos são de UTI adulto, 20 de UTI neonatal e 7 leitos de UTI pediátrica. Em média, a unidade atende mil pacientes por dia originados de 45 municípios da macrorregião de Saúde do Cariri e de estados circunvizinhos, como Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.