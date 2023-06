Polícia investiga morte de criança de 2 anos em piscina de casa em Barbalha

Uma criança de 2 anos morreu após cair na piscina de um imóvel no bairro Alto da Alegria, em Barbalha, no Cariri cearense. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte por possível afogamento. A piscina seria do próprio imóvel onde o menino morava.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi socorrida por familiares e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha. Na ocasião, a Perícia Forense também foi acionada.

