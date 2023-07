Dois primos morrem afogados durante pescaria em Barbalha

As vítimas estavam acompanhadas do pai de uma delas quando escorregaram e caíram na água

Dois primos morreram nessa quarta-feira, 5, durante uma pescaria no município de Barbalha, localizada a cerca de 501 km de Fortaleza. As vítimas estavam acompanhadas por um responsável e, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), tinham 23 e 15 anos de idade.

O acidente aconteceu em um canal de transposição pertencente ao cinturão das águas, onde os primos escorregaram e caíram na água, junto com o responsável, que era pai de um dos jovens.

Após o afogamento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para realizar as primeiras medidas necessárias.

Em nota, a SSPDS afirmou que as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e o caso está a cargo da Delegacia Municipal de Barbalha.