Inscrições abertas para palestra em Barbalha sobre violência doméstica

Uma palestra da psicanalista Macedônia Félix, assessora da Coordenação da Casa da Mulher Cearense em Juazeiro do Norte, vai discutir violência doméstica e como denunciar e se desvencilhar da situação abusiva. Ação é promovida pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESMP) e o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Pessoal (Ceaf).

O evento, com tema “A vida começa quando a violência acaba: do acolhimento de si mesma ao registro da denúncia”, será no dia 7 de agosto, às 9 horas, na sede das Promotorias de Justiça de Barbalha. Inscrições vão estar disponíveis no site da ESMP a partir desta segunda-feira, 10 de junho.

Em entrevista ao repórter Iago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, a palestrante explicou que a violência contra a mulher é extremamente comum e relacionamentos abusivos ainda são normalizados.

“A violência contra a mulher é culturalmente normal, então, se a mulher está em uma relação em que há controle do seu celular, das mensagens que ela envia, de com quem ela fala e da roupa que ela veste, como se isso fosse uma prova de amor e de cuidado, por que questionar isso? A verdade é que nós estamos em um funcionamento social em que essas formas de relação são afetivamente comuns”, disse Macedônia.