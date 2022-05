Obras do monumento de Santo Antônio, em Caridade, avançam 25%

Estrutura corresponde a uma área de aproximadamente 4,4 mil m², tendo recebido o investimento de R$ 4,2 milhões do Governo do Estado. Entrega está prevista para início de 2023

As obras do monumento de Santo Antônio, no município cearense de Caridade, localizado a 101,5 km da Capital, avançaram em 25%, de acordo com o Governo do Estado. A estrutura do novo santuário corresponde a uma área de aproximadamente 4,4 mil m², sendo localizado no Serrote do Cágado, ponto mais alto da região. A estátua terá 36 metros de altura.

Tendo supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP), a implantação do complexo religioso faz parte de um investimento para construção e recuperação de patrimônios públicos de grande significado religioso para a população do Estado. Assim, o espaço em Caridade também vai contar com museu, mirante, edifício-base de dois pavimentos, capela, pontos comerciais, pátio e calçadão arborizado.

Além disso, a população do município também vai ser contemplada com escadarias, rampas de acesso e um estacionamento com 28 vagas. O valor do investimento, que foi financiado pelo Tesouro do Estado, equivale a R$ 4,2 milhões. As obras do Monumento de Santo Antônio de Caridade devem ser finalizadas no início de 2023, de acordo com o Governo do Estado.

Outras obras de patrimônios públicos de grande significado religioso

Outras obras que fazem parte do investimento para construção e recuperação de patrimônios públicos de grande significado religioso para a população do Ceará já foram entregues, como o Corredor Religioso de Canindé, o Teleférico do Horto de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e o Monumento de Santo Antônio de Barbalha. O Santuário da Menina Benigna, em Santana do Cariri, foi iniciado recentemente.

