Santo Antônio de Barbalha de 30 metros é construído no Cariri

Com foco no polo turístico, econômico e religioso formado pelos municípios Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Crajubar), a região do Cariri vai receber um monumento de Santo Antônio de Barbalha, padroeiro da cidade, de 30 metros de altura.

Juntamente da montagem, ocorre a urbanização no entorno do equipamento, que hoje encontra-se com cerca de 65% de conclusão, segundo informações da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará.

Conforme o órgão, a concretagem da estrutura da base na qual a escultura será encaixada já foi finalizada, restando a conclusão da pavimentação em piso intertravado e a instalação da iluminação no local.

Serão aproximadamente 10 mil metros quadrados (m²) de área urbanizada e paisagismo, que inclui um mirante com vista para o Centro e a igreja matriz de Barbalha, e um estacionamento com vagas para ônibus, carros e motocicletas.

Conforme a diretora de Fiscalização de Obras e Gestão Regional da SOP, Mônica Holanda, o escultor contratado já iniciou a parte de modulagem da estátua.

Serão R$ 2,35 milhões para a implantação do equipamento, que tem previsão de entrega no decorrer do primeiro semestre de 2022. Recentemente foi inaugurado em Barbalha o complexo turístico do teleférico do Caldas.

O monumento de Santo Antônio, que será diferente do que está em obra em Caridade, é maior do que a Estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, que tem 27 metros, e menor do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros.

