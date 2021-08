Estrutura de estátua inacabada de Santo Antônio será reaproveitada em novo monumento em Caridade

Depois de quase 30 anos com uma estátua inacabada de Santo Antônio, o município de Caridade, no Interior do Ceará, deve ganhar um novo monumento. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), as obras para a nova estátua foram iniciadas e têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2022. Aposta para o turismo da cidade, a nova imagem do padroeiro deve ter 36 metros de altura.

A superintendência afirmou, por meio de nota, que a antiga estrutura da estátua será aproveitada para a construção da nova no mesmo lugar, no Serrote do Cágado, ponto mais alto da cidade. No entanto, a cabeça do santo que nunca foi incluída na estátua e ficou abandonada em uma rua da cidade desde a década de 1980 não tem destino ainda.

Quando questionada, a SOP afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que não tem informações sobre o que será feito com o pedaço da estátua, que acabou virando ponto turístico no município.

A obra tem custo de R$ 4.183.244,17 e, segundo o Governo do Estado, inclui ainda a construção de um museu, a urbanização da área do entorno com aproximadamente 4,4 mil m², que terá pátio externo, estacionamento com 28 vagas, calçadão arborizado, escadas e rampas.

A expectativa é de que a nova atração ajude Caridade a entrar na rota do turismo religioso da região, pois o município é vizinho de Canindé, que recebe romarias tradicionais de devotos de São Francisco.



Tags