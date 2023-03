Casal é preso com a posse de 3 kg de crack em Barbalha, no Ceará

Um casal foi preso em flagrante na tarde deste último sábado, 11, com a posse de 3 quilos (kg) de crack e 113 gramas de cocaína no município de Barbalha, 501,8 km de Fortaleza, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com os investigadores, Jéssica Conceição de Sousa, 24, teria assumido a comercialização de drogas na região de sua mãe, Terezinha Ana da Conceição, que foi presa em dezembro de 2022. A jovem foi capturada por volta das 14h30, quando saía de um imóvel acompanhada de Cícero Rerisson Pereira Silva, 23.

Junto com os dois foram apreendidos três tabletes de crack, 113 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, um pote de pó branco utilizado para a mistura da droga, uma sacola contendo diversos sacos de dindin, um caderno de anotações e aparelhos celulares.

Os jovens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles estão à disposição da justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri: (88) 2157-8021