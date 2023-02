Família que teve casa atingida por torre de telefonia recebe abrigo em Barbalha

Uma empresa de telefonia providenciou abrigo provisório para a família que teve a casa atingida após o desabamento de uma torre da companhia, em Barbalha, na região do Cariri. O incidente aconteceu na noite da última quinta-feira, 2, durante um temporal com forte ventania registrado no município.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a antena caiu sob duas residências, no bairro Santo Antônio, mas uma delas estava desabitada. Na outra, onde havia moradores, ninguém se feriu, mas o imóvel ficou parcialmente destruído.

A área foi interditada pelo órgão municipal, que prepara um laudo técnico sobre as causas do ocorrido. De acordo com o secretário de Assistência Social, Sandoval Barreto, a Prefeitura ofereceu aluguel social à família desalojada, mas o benefício não foi aceito porque a telefonia se antecipou e garantiu um imóvel temporário aos moradores. "A nossa ajuda não foi necessária porque a empresa assumiu toda a responsabilidade", frisou ele.

Ainda de acordo com o secretário, a companhia prometeu que vai assumir os custos da reforma das duas casas atingidas. As obras devem iniciar após a Defesa Civil concluir o laudo técnico e liberar a área para construções. Por enquanto, nem mesmo a torre pode ser retirada de cima das residências por risco de curto-circuito na rede elétrica.

