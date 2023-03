Professor da rede pública de Barbalha é encontrado morto

A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do caso. Laudo ainda confirmará causa da morte

Um professor da rede pública de ensino da cidade de Barbalha, no Cariri, foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira, 9. Tarcísio Alves de Queirós, de 63 anos, foi encontrado em uma residência no bairro Centro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com a Polícia, somente o laudo da Pefoce pode confirmar a causa da morte. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Barbalha.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que "indícios que ajudarão nas investigações foram coletados no local onde o corpo foi encontrado".

A Prefeitura de Barbalha publicou nas redes sociais uma nota de pesar pelo falecimento do professor. Nos comentários da publicação, usuários comentaram que apenas uma nota não era suficiente, pois há necessidade da criação de ações de combate à violência contra a comunidade LGBT.

A SSPDS não confirmou se houve crime de homofobia.

