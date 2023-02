Barbalha aposta em ações de conscientização para combater arboviroses

A chegada quadra chuvosa no Ceará traz o aumento de casos de arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos ou insetos. Dengue e chikungunya estão entre as patologias mais comuns neste período. Em Barbalha, a prefeitura informa que está reforçando os trabalhos para mitigar os efeitos na população.

Em entrevista nesta semana à rádio CBN Cariri, o coordenador de endemias de Barbalha, Robertson Santos, disse que uma das apostas da cidade se configura no trabalho dos agentes de endemia, que, de forma contrária aos agentes de saúde, realizam as suas funções em determinados ciclos do ano.

“Eles atuam de bairro em bairro, a fim de que todos os moradores do município possam ser contemplados pelos seus serviços”, afirma Santos em entrevista ao jornalista Farias Jr.

Diferentemente do ano passado, quando Barbalha atravessou uma fase endêmica, com alta nos casos de arboviroses, o atual cenário epidemiológico da cidade aponta para um quadro mais favorável. Para o coordenador, no entanto, ações de conscientização ainda são necessárias.

“No momento, temos três casos de dengue em investigação na cidade. Nenhum caso de arbovirose foi detectado. Estamos organizando, a partir do dia 15, ações educativas voltadas à população. Vamos iniciar atendendo as comunidades com maior incidência de adoecimento em 2022”, afirma o coordenador.

