Cadeirante é encontrado morto dentro de casa no Interior do Ceará

Um cadeirante de 71 anos foi encontrado morto neste sábado, 25, dentro da casa onde morava, em Barbalha, a 392 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Francisco de Assis Martins, estava despida e com o corpo em avançado estado de decomposição. Não havia sinais de arrombamento na residência.

A Polícia Militar foi acionada pela vizinhança, que se incomodou com o mau cheiro exalado do imóvel, localizado em um conjunto habitacional no bairro Barro Branco. O homem morava sozinho. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver foi recolhido pela Perícia Forense.

Os peritos também coletaram materiais a amostras para ajudar na elucidação do caso. A Delegacia Municipal de Barbalha abriu um inquérito para apurar o fato.

