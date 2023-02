Dez municípios cearenses registram temperatura abaixo dos 20ºC

Dez municípios cearenses registraram temperaturas abaixo dos 20ºC na manhã desta quinta-feira, 9. Na cidade de Aiuaba, no Sertão Central, os termômetros marcaram a menor temperatura registrada no dia, que foi de 14,6ºC.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as baixas temperaturas tiveram ligação com um ambiente de menor instabilidade e ausência de chuva, conforme o mapa de precipitação acumulada, do calendário de chuvas da Funceme.

Mapa de precipitação acumulada da Funceme (Foto: Divulgação/ Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos)







O órgão explicou ainda que a presença de uma massa de ar seco, menos aquecida em ambientes de ventos fracos ou calmos, contribuiu para a queda das temperaturas. Além de Aiuaba, outras nove cidades apresentaram baixas temperaturas. São elas :



Araripe 16,6°C

Crato 17,4°C

Missão Velha 17,5°C

São Benedito 18,3°C

Itatira 18,9°C

Poranga 19,3°C

Ema dos Marinheiros 19,5°C

Iguatu 19,6°C

Barro 19,8ºC



