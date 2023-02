Agricultura no Ceará: 50 tratores são entregues para 51 municípios

Cinquenta tratores foram entregues, nesta quinta-feira, 9, para 51 cidades, parte do terceiro lote da Política de Incremento e Modernização da Atividade Agrícola do Ceará. Já foram entregues 78 tratores nos dois primeiros lotes. A Política prevê que cada um dos 182 municípios (exceto Fortaleza e Eusébio, que não dispõem de área agrícola) devem receber pelo menos uma máquina.



A cerimônia aconteceu na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), no bairro São Gerardo. Além do governador Elmano de Freitas (PT), participaram da entrega o secretário da SDA, Moisés Braz. “Somos responsáveis por 70% dos produtos que abastecem o mercado interno. Estamos entregando esses tratores para possibilitar que os agricultores tenham menos trabalhos e uma maior produtividade”, disse o secretário.

“Estes tratores estarão à disposição, principalmente, da agricultura local. É um equipamento do município, e que também pode ser usado como a gestão achar útil, seja para fazer o tombamento de terra, abrir estrada de sinais ou fazer campo de futebol para beneficiar o homem e a mulher do campo”, explicou.

A entrega faz parte de um investimento de cerca de R$ 400 milhões para a agricultura cearense. “É muito importante entregar os tratores o mais rápido possível. À medida que novos tratores chegam, nós iremos distribuí-los. É importante que o agricultor seja beneficiado imediatamente”, disse Elmano de Freitas.

A ação contempla a lei nº 17.609, de 6 de agosto de 2021, que prevê a ampliação das áreas cultivadas no Ceará, por meio da disponibilização de insumos tecnológicos que tornem as etapas do processo agrícola mais rápidas e econômicas, com consequente aumento da produtividade.

Municípios que receberam o maquinário:

Acarape; Acaraú; Alcântaras; Altaneira; Alto Santo; Aquiraz; Baixio; Baturité; Beberibe; Campos Sales; Caririaçu; Cascavel; Catarina; Catunda; Chorozinho; Coreaú; Crato; Croatá; Cruz; Ererê; Farias Brito; Guaiúba; Ibaretama; Ibicuitinga; Itapiúna; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Juazeiro do Norte; Limoeiro do Norte; Marco; Martinópole; Milagres; Morrinhos; Nova Russas; Orós; Penaforte; Pedra Branca; Pires Ferreira; Poranga; Porteiras; Potiretama; Quiterianópolis; Quixadá; Quixelô; Santana do Acaraú; São Luís do Curu; Tejuçuoca; Tururu; Uruoca; Várzea Alegre.

