Adidas, namorado de Majestade, passa a integrar a lista dos criminosos mais procurados do Ceará

Após a operação "Profilaxia 1", da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ser deflagrada nesta quinta-feira, 9, João Vitor dos Santos, o "Adidas", passou a integrar a lista dos criminosos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele é apontado como namorado de Valeska Monteiro, a "Majestade". O grupo deles é alvo de investigação que culminou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão hoje.

Adidas esteve preso, mas, no dia 6 de dezembro, foi determinada pela Justiça a anulação das provas encontradas no celular dele. Com o novo mandado de prisão preventiva contra ele, o suspeito é considerado foragido.

As contas bancárias de Adidas, de Majestade e de mais 11 pessoas suspeitas de tráfico e de integrar organização criminosa também foram bloqueadas por decisão judicial.

Na terça-feira, 7, parentes da Majestade foram soltos após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). As ações foram divulgadas durante coletiva de imprensa no fim da manhã desta quinta, 9, na sede da PC-CE, em Fortaleza.



Adidas está foragido e integra a lista dos mais procurados do Ceará (Foto: divulgação)



A ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) resultou, ao todo, no cumprimento de 11 mandados de prisão e uma prisão em flagrante. Foram 14 mandados de busca e apreensão. As ações foram registradas nos bairros Paupina, Jóquei Clube, Padre Andrade, Parque São José, Lagoa Redonda e Messejana, em Fortaleza. Além dos municípios Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana.

De acordo com o delegado Alisson Gomes, da Draco, os nomes ou detalhes sobre os outros presos não serão divulgados para não prejudicar as investigações. Ele destacou que os indivíduos faziam parte de um segundo escalão criminoso. "Alguns com padrão médio. Alguns com pouco mais de condição financeira, outros com menos, mas quem tinha mais condição são os chefes que a gente apontou, a Francisca Valeska, que é a Majestade, e o João Vitor", explicou.

Entre as 13 contas bancárias alvo dessa operação estão a de Majestade e de Adidas. O valor bloqueado ainda deve ser divulgado nesta quinta-feira, 9. Valeska estava em uma unidade prisional e foi cumprido novo mandado de prisão contra ela, o que amplia a quantidade de crimes em seu desfavor.

Quem é Majestade?

Francisca Valeska Pereira Monteiro, conhecida como "Majestade", foi presa no Rio Grande do Sul em agosto de 2021. Ela é apontada como responsável pelo controle financeiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A prisão de Majestade desencadeou uma investigação da Polícia Civil, que resultou na operação "Anullare", em novembro de 2021. É considerada a maior ofensiva da PC-CE no Ceará, com 800 mandados judiciais. A "Anullare" focou em "gerentes" da facção, um segundo escalão da organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro. O primeiro escalão foi preso na operação "Guilhotina", em fevereiro de 2021.

