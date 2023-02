"Sempre estudei na garra", diz aluna de escola pública do CE que tirou nota mil na redação do Enem

Quando o resultado do Enem 2022 saiu, nesta quinta-feira, 9, Leticia Marques descobriu que a dedicação dela aos estudos valeu a pena. Com 18 anos, a cearense, residente de São Benedito, foi uma das pessoas que tiraram nota máxima na redação do exame. Resultado chegou como um reconhecimento do esforço da jovem, cuja preparação foi realizada na Ensino Médio Técnico Profissionalizante (EEEP) Isaías Gonçalves Damasceno, da rede pública estadual do Ceará.



Letícia conta que compartilhou a descoberta da nota com os pais, que sempre a apoiaram."No início a gente nem acreditou, cheguei a recarregar a página várias vezes (...) Mas aí quando eu vi que era eu, no município de 20 mil pessoas, eu era uma das 22 pessoas que tinham conseguido alcançar o tão sonhado mil, foi incrível", relembra.

Apesar de o resultado surpreendê-la, a jovem revela que sempre se destacou em redação e conta que, além do apoio da escola, procurou se aperfeiçoar nos estudos. Em busca da nota mil, ela chegou a ler diversos livros durante o período preparatório e a assistir vários vídeos no Youtube.



"Sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Sempre estudei realmente na garra, por meio de vídeos do Youtube, com poucas condições de acesso, mas sempre batalhei, sempre li muitos livros para conseguir chegar onde eu cheguei", conta.

Para melhorar ainda mais a habilidade na escrita, ela criou um modelo de redação e ficava corrigindo e refazendo seus textos. "Eu nunca fazia uma redação sem corrigir os erros da passada (...) Estudando bastante regência, crase, complemento nominal, orações subordinadas, orações coordenadas...eu consegui o mil", destaca a jovem.

O tema da redação foi Comunidades e Povos Tradicionais. Todas as notas podem ser acessadas pela Página do Participante, com senha e CPF.

"Foi um assunto que dava pra utilizar muitos aspectos, principalmente na nossa região, a qual possui muitos indígenas, muitos quilombolas. E aí na minha redação eu utilizei bastante sobre isso. Eu achei o tema assim um tema bem completo, eu achei um tema necessário, principalmente porque o Brasil carece muito nesse sentido de reconhecer esses povos", frisa.

Além do esforço e de ter encontrado facilidade no tema, a jovem conta que o apoio da escola e dos educadores, principalmente quando não se sentia motivada, foi fundamental para que conseguisse alcançar esse resultado.

"Às vezes eu mandava mensagem meia-noite e os professores estavam ali me respondendo", lembra. (Colaborou Bruna Lira/Especial para O POVO)

