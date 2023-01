Suplente de vereador morre em acidente de moto em Barbalha

O professor Adriano Silva, 41, que era suplente para o cargo de vereador, no município de Barbalha, a 501,8 km de Fortaleza, morreu em um acidente de moto nessa quinta-feira, 12.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar (PM) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados e estiveram no local.

Em nota de pesar, publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Barbalha desejou "força e conforto aos corações de familiares e amigos".

