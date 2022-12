Covid em Barbalha: decreto volta a recomendar uso de máscaras em espaços com aglomeração

A decisão foi tomada após reunião do Comitê Técnico-Científico de Combate à Covid-19

Em novo decreto, o município de Barbalha, a 501,8 km de Fortaleza, volta a recomendar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências de instituições de ensino da rede pública e privada, bem como nos equipamentos públicos da cidade. A decisão foi tomada após reunião do Comitê Técnico-Científico de Combate à Covid-19, realizada na última sexta-feira, 2.



O documento também recomenda o uso da máscara de proteção no transporte público e seus locais de acesso, além de espaços fechados ou com aglomeração, bem como em eventos festivos. Com o decreto, foi decidido que estabelecimentos comerciais devem disponibilizar aos seus clientes meios de higienização individual, tais como local para lavagem das mãos e álcool em gel 70%.



Testagem para Covid-19



Se apresentar sintomas, o paciente poderá realizar o teste para Covid-19 gratuitamente no Centro de Saúde Dr. Leão Sampaio, localizado na rua Divino Salvador, S/N, no Centro de Barbalha.

A unidade de testagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min, no período da manhã, e das 13 às 16 horas, à tarde. Aos sábados, o local presta atendimento no período da manhã, das 8 às 11 horas.



