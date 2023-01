Homem morre eletrocutado em obra no município de Barbalha

Um homem de 37 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra na manhã dessa quarta-feira, 4. O incidente ocorreu no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de Barbalha, a 501,8 km de Fortaleza. A vítima foi levada a um hospital da região, mas não resistiu.

Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que o homem era funcionário da empresa responsável pela construção da Delegacia de Barbalha, no Cariri. Não foram registrados outros feridos.

Equipes da Polícia militar do Ceará (PMCE) e da Pericia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram até o local e colheram indícios que serão usados nas investigações.

O POVO procurou a empresa IGC Engenharia, por ligação, às 10h20min desta quinta-feira, 5, mas as ligações não foram atendidas. Uma mensagem foi deixada no site da empresa, e a matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

