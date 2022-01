Barbalha passa a disponibilizar marcação de consultas e exames nas unidades básicas de saúde

Exames como ultrassom e de sangue já estão sendo agendados nas unidades básicas de saúde da região Metropolitana do Cariri

Desde a última segunda-feira, 10, a população de Barbalha, no Cariri cearense, pode solicitar marcações de exames e consultas em todas as 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. O principal objetivo é o fácil acesso e a praticidade do atendimento próximo de casa, não sendo necessário o deslocamento dos pacientes até a pasta municipal.

A titular da Secretaria de Saúde de Barbalha, Sheyla Martins, reiterou quais exames e consultas podem ser agendados dentro das unidades básicas. Dentre eles, a marcação de ultrassom e os exames de sangue. “Todos os exames estão feitos lá, apenas os exames especializados como ressonância, cintilografia e tomografia ainda estão sendo agendados na sede da secretaria”, explicou em entrevista à jornalista Nildênia Damasceno, da rádio O POVO CBN, nessa segunda, 18.

Sobre o assunto UFCA: servidores retomam atividades presenciais no próximo dia 16

Cariri pode ter chuvas até o próximo sábado, 27

Rádio CBN Cariri comemora três anos de jornalismo

Hospital Regional do Cariri e Hemoce realizam ação de doação de sangue

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sheyla explicou ainda que para o cidadão ser atendido na unidade mais próxima de sua casa, ele precisa ter a solicitação médica ou de enfermagem, além de apresentar na UBS documento pessoais como RG, CPF e comprovante de residência, além do Cartão SUS.

"Os exames e consultas eletivas são aqueles que podem demorar mais um pouco, e os exames e consultas de urgência a gente procura atender em até 30 dias, no entanto, atendemos de acordo com a situação e necessidade clínica de cada um”, disse.

A secretária de Saúde ainda citou que a demanda da população com síndromes respiratórias está grande devido ao cenário de pandemia que estamos vivendo e à epidenia de gripe que está acontecendo em todo o Estado, mas, mesmo assim, já foram iniciados os agendamentos em todas as UBS da região da forma mais oportuna e ágil.

Tags