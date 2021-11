UFCA: servidores retomam atividades presenciais no próximo dia 16

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) aprovou uma resolução que regulamenta o retorno presencial das atividades administrativas nos campi da Universidade. O Conselho Universitário (Consuni) da UFCA determinou que os docentes e técnico-administrativos passam a cumprir o expediente de forma híbrida e com revezamento entre os servidores a partir da próxima terça-feira, 16. As atividades acadêmicas seguem com ensino remoto.

De acordo com o professor e pró-reitor de gestão de pessoas da UFCA Mário Pacheco, o retorno obedece a Instrução Normativa número 90 do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). O órgão havia sugerido o retorno gradual e seguro das atividades desde o dia 2 novembro.

LEIA TAMBÉM | Aulas presenciais da UFCA devem retornar apenas em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o pró-reitor da Instituição afirmou que todos os cuidados estão sendo adotados para o retorno seguro dos servidores, como o uso de máscaras e o distanciamento. “A gente fica com receio, mas como a sociedade já está voltando aos poucos, a Universidade também exige que a gente volte. É interessante que tenhamos todos os cuidados para reduzir a transmissão”, afirma.

Pacheco afirma que a volta às atividades presenciais se torna mais tranquila devido à vacinação dos servidores contra a Covid-19. Segundo ele, quase 90% dos servidores já completaram o esquema vacinal.



O pró-reitor explica que após o término do semestre atual, em janeiro de 2022, a expectativa é de que os alunos retornem presencialmente. “Acredito que ainda neste ano será aprovada uma resolução determinando esse retorno e um novo calendário para 2022. Então, acredito que após o período de férias, provavelmente no início de março, nós estaremos retornando às atividades presenciais com todos os discentes na nossa Instituição”, disse.

Alguns alunos poderão ainda continuar assistindo aulas no formato remoto, conforme o gestor. “Para além disso, estamos pensando em um retorno para o nosso campus de Icó, para que funcione nesse formato de ensino à distância”, finaliza.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags