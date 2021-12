Hospital Regional do Cariri e Hemoce realizam ação de doação de sangue

Pessoas interessadas em doar sangue precisam realizar agendamento prévio no site do Hemoce; atendimento acontece ocorre de 16 às 20 horas nesta terça-feira, 21, e quarta-feira, 22

Foi iniciada nessa segunda-feira, 20, uma ação de doação de sangue do Hospital Regional do Cariri (HRC), com suporte de uma unidade móvel do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoce), objetivando incentivar a doação de sangue da população caririrense. Sendo aberta para o público em geral e colaboradores do HRC, a campanha se encerra na quarta-feira, 22. As doações só podem ser feitas mediante agendamento prévio no site do Hemoce.

A necessidade de uma ação como esta surge em virtude do aumento da demanda por hemocomponentes no mês de dezembro por conta da baixa quantidade de doações realizadas e pelo aumento do número de acidentes ocorridos. De acordo com a coordenadora de enfermagem da Agência Transfusional do Hospital Regional do Cariri, Ana Adilia Alves, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta segunda-feira, 20, existem alguns requisitos para se tornar doador.

"Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, que tenha mais de 50 quilos e que esteja saudável. Tem que estar bem alimentado, mas eles também oferecem um lanche para o caso da pessoa não ter se alimentado naquele horário", explica a coordenadora ao apresentador Farias Júnior. A unidade móvel do Hemoce se encontra no estacionamento do HRC, tendo atendido das 14 às 18 horas nesta segunda. O atendimento ocorre das 16 às 20 horas nesta terça e quarta-feira, 21 e 22.

"No mês passado, nós tivemos 379 atendimentos para vítimas em acidentes de trânsito, e nesse mês de dezembro, com a proximidade das festas de final de ano, nossa demanda sempre aumenta, então o estoque fica um pouco crítico. Por isso, é importante que quem possa doar venha participar desse ato de doação de sangue para ajudar o próximo", incentiva Adilia. Os agendamentos também podem ser feitos pelos números (88) 3102 1261 e (88) 3102 1260.

Além disso, é possível realizar cadastro para ser doador de medula óssea. "O cadastro é feito no momento em que você vem fazer entrevista, onde é perguntado se você quer ser também um doador de medula óssea. Com a resposta positiva, é feito um cadastro e uma coleta muito pequena de sangue para poder fazer os testes, onde caso alguém seja compatível, você é chamado para realizar essa doação", esclarece a coordenadora.



No dia da doação, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemoce. "A doação é espontânea. Pode vir uma vez a cada três meses se for homem, e uma vez a cada quatro meses se for mulher", pontua a Adilia. De acordo com a coordenadora, por meio de uma única doação, quatro vidas podem ser salvas. "É um ato de amor para o próximo", completa.

