Rádio CBN Cariri comemora três anos de jornalismo no Interior do Ceará

A Rádio CBN Cariri completou três anos no ar no último sábado, 20 de novembro. Com missão de levar jornalismo de qualidade para o Centro-Sul cearense, a emissora realiza programação especial nesta semana para celebrar o aniversário, com entrevistas de personalidades como o cantor Raimundo Fagner e mandatários das maiores cidades da região.

O jornalista Farias Júnior, que coordena os trabalhos da emissora, ressaltou o pioneirismo do projeto de radiojornalismo iniciado no interior do estado. “O Cariri tem as suas particularidades e compreendê-las, respeitá-las e contribuir para o seu fortalecimento faz parte da nossa missão”, enfatiza.

“Nosso norte maior é se posicionar como a emissora de maior prestígio da região e com esse prestígio, noticiar, debater, discutir os assuntos que importam, que impactam direta e indiretamente na vida de cada cidadão caririense”, acrescenta o jornalista.

Em depoimento enviado à CBN Cariri, Raimundo Fagner confessou sua paixão pelo rádio e considerou a importância da emissora para o atual momento vivido pelos cearenses e brasileiros. “Nós precisamos informar nosso povo, temos um País que está em transformação”, argumentou o artista.

A imparcialidade e seriedade da CBN Cariri também foram ressaltadas pelo prefeito do Crato, Zé Aílton Brasil (PT). “Destaco dois pontos da cobertura da CBN: a cobertura muito forte da pandemia e o tratamento dado às eleições (de 2020). Mesmo em um momento difícil, vocês fizeram um grande debate (entre os candidatos) nas cidades da região”, enfatizou o mandatário.

Os três anos da emissora foram rememorados em reportagem especial do repórter Guilherme Carvalho (ouça abaixo). Um dos destaques da cobertura desde a inauguração da emissora foi a apuração da tragédia no município de Milagres, localizado no Cariri, que deixou 14 mortos, incluindo 8 reféns, durante tentativa de frustrar assalto a duas agências bancárias.

Colaborou: Marília Serpa e Farias Júnior

