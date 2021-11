Cariri pode ter chuvas até o próximo sábado, 27

A previsão indica alta possibilidade de chuva na sexta-feira, 26 e no sábado, 27, na região do Cariri

A região do Cariri está com alta possibilidade de chuvas para este fim de semana, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta sexta-feira, 26, o Cariri, o sul do Sertão dos Inhamuns, o litoral e o Maciço de Baturité tendem a ter chuva na madrugada e no início da manhã. Em Ibiapaba, a previsão é de chuva no período da tarde.

Essas chuvas, especialmente na macrorregião do Cariri e no sul dos Inhamuns, podem ser de intensidade variável entre moderada e forte, segundo a Funceme. No sábado, 27, a chuva deverá se concentrar mais no Norte do Estado, podendo ocorrer entre o período da madrugada e manhã em todo o litoral e à tarde em Ibiapaba.

A umidade relativa do ar deverá variar entre 20% e 40% no centro do Estado até sábado. Nas demais áreas, os valores tendem a ficar acima dos 40%. A Funceme ressalta que nesta época do ano, os valores de umidade relativa do ar tendem a ser mais baixos em algumas áreas do Estado.

Confira previsão

Sexta-feira, 26

O céu pode variar parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado com baixa possibilidade chuva no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e em Ibiapaba. O Cariri, o Sul do Sertão Central e Inhamuns concentram alta possibilidade de chuva.

Sábado, 27

O céu varia de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e em Ibiapaba.



