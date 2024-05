Primeiro trecho do projeto Malha D’água é anunciado para janeiro de 2025

A projeção é de que após a conclusão, 280 mil pessoas sejam beneficiadas com o abastecimento de água tratada ao longo de aproximadamente 700 km, sendo 291,61 km de adutora principal e 396,48km de ramais adutores, na região do Sertão Central. Ao todo, nove cidades e 38 distritos irão compor o sistema de fornecimento da estação.

O primeiro trecho do projeto Malha D’água , que tem o objetivo de adensar a rede de adutoras do Ceará, deverá ser entregue em janeiro de 2025. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas durante visita às obras da estação na cidade de Banabuiú , a 216 quilômetros (km) de Fortaleza , que terá capacidade para armazenar até 16 milhões de litros de água.

“Aqui no Malha D’água, água das mais bem tratadas que o Estado do Ceará tem, com ultrafiltração. Aqui nós vamos ter quilômetros e quilômetros de adutoras. Vocês estão vendo, aqui onde vai ser feita a captação da água do açude Banabuiú. Ela vem para cá para ser tratada e daqui ela vai ser enviada para os municípios dessa região”, disse Elmano em live nas redes sociais.

Cerca de 1800 empregos deverão ser gerados com as obras da estação Banabuiú, sendo 640 diretos e 1200 indiretos. O investimento total deve girar em torno de R$ 643 milhões, conforme Elmano.



Veja lista das cidades contempladas: