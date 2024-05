Homem que estava foragido da Justiça cearense há 2 anos é preso

Captura contou com o apoio do Bope e da Assessoria de Inteligência (Asint), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza e pela 11ª Vara Federal de Fortaleza/CE.

“As medidas foram deferidas após representação em inquérito policial, sendo também deferida pela Justiça Federal a divulgação de imagem do preso, com objetivo de facilitar sua recaptura e cumprimento da lei penal”, destaca a Polícia Federal em nota divulgada neste domingo.

A Ficco é composta pelos órgãos: Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).