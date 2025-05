Sob prorrogação, carteirinhas de estudante 2025 ainda não foram enviadas para confecção

Imagem de apoio ilustrativo: documentos contém informações como nome, data de nascimento, curso ou fase escolar e matrícula do aluno / Crédito: FERNANDA BARROS

A menos de dois meses para o fim da validade atual das carteirinhas estudantis de 2024, as versões deste ano dos que garantem a gratuidade no transporte público e descontos em eventos de arte e cultura ainda não foram enviados para confecção. A informação foi confirmada pelo O POVO nesta segunda-feira, 5, a partir do site da Prefeitura de Fortaleza, e em contato com a Nova Max Serviços Gráficos, empresa responsável pelas produções. LEIA TAMBÉM: Comerciantes relatam aumento de preços de alimentos na quadra chuvosa

O prazo casa ao limite com a prorrogação da validiade das carteirinhas estudantis de 2024, que foi estendida de 30 de abril para o dia 30 de junho, pela Etufor. Entretanto, a previsão à época da ampliação do prazo de funcionamento dos documentos era de que as confecções fossem iniciadas na segunda quinzena de abril, o que não aconteceu. O POVO procurou a Etufor para mais informações sobre as previsões de confecção e entrega das carterinhas deste ano. O órgão municipal não emitiu resposta até a publicação desta matéria.

Estudantes questionam atrasos na entrega das carteirinhas Iniciado em janeiro deste ano, os trâmites para produção e entrega dos documentos caminham a passos curtos. Após quatro meses, estudantes da Capital alegam que o processo estagnou nas etapas iniciais, estando pendentes ainda as fases de confecção e envio das carteirinhas para as entidades estudantis, onde os alunos podem buscar o material.

Quem utiliza o serviço afirma que essa demora já ocorreu em anos anteriores, e que frequentemente resulta na prorrogação da carteirinha do exercício anterior, como ocorrido este ano, já que as novas dificilmente ficam prontas a tempo. “Eles sempre atrasam, tanto que eles sempre prorrogam a carteirinha que a gente já tem. Sempre prorrogam por causa desse atraso na entrega. Mesmo que você peça bem cedo, sempre demora a vir”, conta Larissy Cordeiro, 21, discente do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Após meses sem avanços na confecção das carteiras, estudantes têm cobrado o órgão municipal por novas informações. Nas redes sociais da Etufor, usuários têm questionado o porquê de o processo seguir paralisado.