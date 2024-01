Após recuperação do material furtado, queima de fogos é feita no dia 1° em Aratuba

A Prefeitura utilizou as redes sociais para apontar um ex-candidato a vice-prefeito como responsável pelo sumiço; opositor nega envolvimento no caso

Já na noite em que o furto foi percebido, a gestão municipal acusou que o ex-candidato a vice-prefeito, Bruno Pereira, teria sido o responsável pelo crime. Procurado pelo O POVO , ele negou as acusações, que voltaram a ser feitas no dia de ontem.

“Após tomar conhecimento do fato, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Militar, que prontamente atuou, e com base em informações de populares, localizou os fogos de artifício em um terreno baldio próximo à residência do suspeito do furto, presenciado por testemunhas que foram inclusive vítimas de ameaça por conta do Sr. Bruno Pereira, que foi ex-candidato a vice-prefeito de Aratuba. [...] ele mora próximo ao local onde seria realizada a queima de fogos silenciosos. Desde a montagem dos equipamentos manifestava insatisfação com evento”, disse a nota divulgada pela Prefeitura.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) informou que o caso está sendo investigado pelo Delegacia Municipal de Guaramiranga.

Após toda a confusão, os fogos foram devolvidos e queimados um dia depois na celebração do feriado da confraternização universal. O evento contou com grande presença popular, e além da soltura, reuniu atrações de forró como Banda A Loba, Zé Cantor e Samyra Show.

“Depois de longa luta podemos comemorar o ano novo com as bênçãos do senhor e uma linda chuva de fogos”, disse uma das presentes na festa, em publicação feita nas redes sociais.