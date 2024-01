Ceará: incêndios em edifícios comerciais têm aumento de 10,12% em 2023

O Ceará registrou um aumento de 10,12% nos incêndios em edifícios comerciais em 2023. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foram registradas 533 ocorrências no último ano, contra 484 em 2022.



No primeiro dia de 2024, um incêndio já foi registrado em uma equipadora de som automotivo no município de Iguatu, no centro-sul do Estado, a cerca de 390 km de Fortaleza. Às 14 horas de ontem, 1º, o quarto Batalhão de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência. Não houve vítimas.



A equipe levou duas horas para combater o fogo. Foram utilizados cerca de 5 mil litros de água. Sete bombeiros atuaram na ocorrência.