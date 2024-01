Fogos de artifício que seriam usados na virada de Aratuba são furtados antes da meia noite

Em vídeo, o procurador-geral do município, Markes Rafhael , informou os moradores sobre a ausência do material. Os fogos tinham sido instalados em cima de uma colina e o procurador mostra o lugar em que deveria estar o material pirotécnico.

Os fogos de artifício que seriam usados para celebrar a passagem de ano em Aratuba foram furtados poucos minutos antes da meia noite da virada do domingo, 31, para esta segunda-feira, 1º. O caso foi compartilhado pela conta oficial da Prefeitura do município nas redes sociais.

"Presenciado por testemunhas que foram inclusive vítimas de ameaças por conta do Sr. Bruno Pereira , que foi ex-candidato a vice-prefeito de Aratuba, que não logrou êxito nas últimas eleições, ele mora próximos ao local onde seria realizado à queima de fogos silenciosos e desde a montagem dos equipamentos manifestava insatisfação com o evento", afirmou o texto.

Por meio de nota, a Prefeitura afirmou ainda que o material foi encontrado em um terreno baldio próximo à residência do suspeito do furto, que seria um ex-candidato à vice-prefeito nas eleições de 2020.

"Isso é furto de um patrimônio publico que foi feita uma licitação, foi conversado antes com a polícia. Infelizmente, a população está toda ali na praça esperando o show de fogos", afirma ainda. Ele pede que seja mostrada a festa que era realizada na praça central do município, na qual os moradores aguardavam a queima de fogos, que não ocorreu.

Os artefatos seriam do tipo material para respeitar a legislação. "Já ligamos para a polícia, os fogos foram furtados, isso mesmo que você ouviu, passaram aqui e furtaram os fogos. Já ligamos para a polícia, levaram todos os fogos que estavam aqui prontos para serem estampidos. Fogos de artifício sem barulho como determina a lei, mas infelizmente levaram os fogos", disse ele no registro publicado nas redes sociais.

Segundo a gestão, as testemunhas que identificaram o suspeito do furto foram encaminhados à delegacia plantonista com a corporação da PM que encontrou os fogos para as devidas providências. "Serão tomadas todas as medidas judiciais necessárias para assegurar que a justiça seja feita e os responsáveis sejam devidamente punidos", escreveu o texto.

Ex-candidato nega acusações e diz que fogos causariam riscos à integridade de sua família

Em contato com O POVO, o ex-candidato Bruno Pereira, citado pela Prefeitura, negou as acusações, mas afirmou que o local escolhido pela gestão para o liberador os fogos era bem próximo a sua residência. Baseado em outras experiências, ele pediu que os artefatos fossem liberados mais distantes da base já que faíscas cairiam dentro da casa e poderiam causar um incêndio por ter grama. Ele informa ainda que tem filhas pequenas e que a esposa está grávida.

"O que aconteceu foi que a Prefeitura quis soltar fogos em frente a minha residência, no meio da rua, sem ter sequer um extintor de incêndio. Eu pedi pra não soltar e eles insistiram. Depois aconteceu esse sumiço dos fogos e eles estão me acusando irresponsavelmente", ressaltou.