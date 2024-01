Chove mais de 100 mm em 12 cidades do Ceará neste 1º de janeiro

Missão Velha foi cidade com maior chuva do dia, com 170 mm, de acordo com a Funceme

Janeiro de 2024 iniciou com fortes chuvas em diversas cidades do Ceará. Segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 12 cidades do Estado tiveram precipitações com mais de 100 milímetros (mm) nas últimas 24h.

Missão Velha, no Cariri, teve a maior chuva do dia, com 170 mm registrados entre as 7 horas de domingo, 31, e as 7 horas do dia 1º de janeiro. Catunda (157 mm), Milagres (143 mm) e Quixelô (141 mm) também estão entre as cidades com maiores precipitações.

As microrregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba foram as que registraram mais municípios com chuvas.