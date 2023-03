Paróquia de Aratuba suspende arrecadação ao ultrapassar meta de doações

Menos de uma semana depois do início das arrecadações, a campanha solidária da Paróquia de Aratuba, a 120,3 km de Fortaleza, foi suspensa pela grande quantidade de doações recebidas.

A postagem das redes sociais agradecia as doações e afirmava que as entregas teriam continuidade. “Graças a vocês, recebemos toneladas de alimentos, milhares de peças de roupas e valores em dinheiro. A sua contribuição ajudou famílias a terem o que vestir e do que se alimentar”, disse a postagem.

De acordo com Gerson Castelo, membro da pastoral da comunicação da Paróquia, as quantidades de alimento arrecadado passam das 5 toneladas. Cerca de 300 cestas foram entregues aos atingidos pela tragédia. A iniciativa de padre Claudenir Maia, pároco de Aratuba, contou com a ajuda de outras igrejas e da própria Prefeitura, mas com o pontapé inicial por parte da paróquia e da população.

“A cidade como um todo, também outras pessoas de coração bom, foram fazendo algumas arrecadações em suas famílias, em suas empresas, alguns alguns comerciantes também chegaram juntos e vieram até nós, ou seja, foi toda a cidade”, relata o padre.

Com as doações financeiras, móveis e eletrodomésticos como máquina de lavar, guarda roupas, televisões, ferros de passar, liquidificador e afins foram adquiridos e doados às três famílias que foram desalojadas e tiveram seus pertences perdidos nas enxurradas.

