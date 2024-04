Bairro Ellery: crianças e adolescentes encenarão Paixão de Cristo

Espetáculo é organizado pelo Grupo Sagrada Família, ligado à paróquia Nossa Senhora de Lourdes Crédito: FÁBIO LIMA

A tradicional encenação da Paixão de Cristo no bairro Ellery, em Fortaleza, ocorrerá mais uma vez em 2024. O espetáculo é organizado pelo Grupo Sagrada Família, ligado à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e este ano será apresentado em 29 de março. Os ensaios acontecem na Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo. O POVO esteve no local na manhã deste domingo, 17, para acompanhar o processo de preparação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O elenco da encenação é, tradicionalmente, composto por crianças e adolescentes. Este ano são mais de 40, entre atores e figurantes, que recebem o auxílio da equipe técnica do espetáculo.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,17.03.2024: Ensaio da encenação da Paixão de Cristo. Associação Comunitária dos bairros Ellery e Monte Castelo. Crédito: FÁBIO LIMA Contemplado em edital da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em 2024, a Paixão de Cristo do bairro Ellery terá maior estrutura. Serão seis cenários e, como de costume, a encenação ocorre pelas ruas da região, com um trajeto que liga os palcos ao longo do espetáculo. Também se destaca, este ano, a renovação do figurino. As roupas são feitas em colaboração com a comunidade, que contribui com materiais e mão de obra.