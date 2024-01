Após dez anos, 998 fósseis do Cariri são repatriados pela França

O Governo do Ceará investiu cerca de R$ 400 mil no transporte dos fósseis

Após uma década de tratativas com a França, 998 fósseis contrabandeados do Cariri cearense foram repatriados ao Ceará. O material chegou na quarta-feira, 13, e foi apresentado à imprensa nesta qunta, 14. Entre os quase mil espécimes, estão pterossauros, tartarugas, escorpiões e plantas em ótimo estado de conservação datados do período Cta quintaretáceo, entre 90 a 110 milhões de anos atrás.

De acordo com a secretária de Ciência do Ceará, Sandra Monteiro, o governo estadual investiu ceca de R$ 400 mil para o transporte dos fósseis, incluindo o valor do seguro. Além disso, mais R$ 700 mil foram investidos no Cariri para reforçar a pesquisa paleontológica e os trabalhos locais que utilizam os "restos" da pedra Cariri como matéria-prima.

"Foi a primeira vez que se pensou nessa logística (de devolução) e de quantificar, em valores, o seguro de um fóssil. Imagina, 998 fósseis: como quantificar isso? Como falar desse valor monetariamente, se ele tem também um valor cultural agregado?", reflete a secretária.