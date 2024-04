Guarda-vidas com moto aquática resgata três banhistas ilhados em Fortaleza

O salvamento foi realizado pelo soldado Da Paz, em uma moto aquática da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo. Ele levou os banhistas para a terra firme. De acordo com testemunhas, as vítimas estavam nas pedras quando a maré começou a subir, até ficarem ilhadas.

É recomendado ainda evitar nadar em áreas com correntezas fortes ou ondas altas. Se estiver em perigo, é necessário acionar os guarda-vidas ou ligar para o número 193.

Confira o vídeo do momento do resgate: