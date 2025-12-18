Chacina de Aracoiaba: Justiça decide que 13 acusados irão a Júri Popular

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-02-2024: Operação do (BEPI) Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da PMP em Aracoiaba, em busca de informações do caso da chacina. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

O Juízo da Vara Única da Comarca de Aracoiaba decidiu, nesta terça-feira, 16, que 13 réus acusados de envolvimento na chacina registrada no município cearense serão submetidos ao Tribunal do Júri. O crime aconteceu em fevereiro de 2024 e resultou na morte de quatro pessoas, incluindo um secretário municipal. Na decisão de pronúncia, o magistrado considerou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contém elementos suficientes de autoria e materialidade para que os acusados sejam julgados pela sociedade.

Os réus pronunciados são: Antônio Carlos Vinícius da Silva Passos, Pedro Gabriel Ferreira Píneo, José Alisson Freitas Ferreira, Lucas Sousa Santos, Francisco Lucas Silva Sousa, José Jarles de Freitas Ferreira, Francisco Ramon dos Santos Camurça, Messias Jerônimo de Oliveira, Reginaldo Santana Fernandes, Geislandesson Inácio da Silva Pinto, João Paulo dos Santos Evangelista, Antônio Cleiton da Silva e Antônio Carlos Martins. Outras duas pessoas, que também haviam sido denunciadas, foram impronunciadas. O juízo entendeu que não há provas suficientes que justifiquem a submissão de ambos ao julgamento popular. Com isso, o processo contra eles fica suspenso e pode ser reaberto caso surjam novas evidências. As defesas dos acusados ainda podem recorrer da decisão de pronúncia em instâncias superiores. Caso a sentença seja mantida, a Justiça agendará a data para o julgamento no Tribunal do Júri. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-02-2024: Prefeitura de Aracoiaba, durante velório das vítimas da chacina. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal