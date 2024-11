Grupo criminoso com arsenal é preso pela Polícia Militar em Aracati

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as informações, a composição do Batalhão de Policiamento do Interior (Bepi) da PMCE recebeu uma informação sobre a localização de um grupo com armas de fogo na região. No local, quatro homens foram encontrados.