Homem de 32 anos é morto a tiros na saída de boate da Aldeota

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 18, no bairro Aldeota , em Fortaleza . A vítima, que não teve a identidade divulgada, saía de uma boate localizada na avenida Desembargador Moreira quando foi morto pelos criminosos.

"A investigação fica a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE (Polícia Civil do Ceará)", limitou-se a informar a SSPDS. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.