Idoso de 72 anos é morto a tiros no Amapá; marido de prefeita eleita é preso

Um idoso de 72 anos foi morto a tiros durante uma discussão sobre uma suposta negociação de terras. O crime aconteceu na tarde de sábado, 23, em uma fazenda na cidade de Amapá, que tem o mesmo nome e também está localizada no estado do Amapá. De acordo com a CNN Brasil, a vítima, identificada como Antônio Candeia e conhecida na região como "Maranhão", entrou em conflito e foi morta por Antônio Carlos Lima, ex-militar do Exército Brasileiro. Também estava presente no local o empresário Francisco Canindé, marido da prefeita eleita da Cidade, Kelly Lobato (União Brasil).

As imagens registradas por uma testemunha mostram a vítima do lado de fora de um veículo, segurando um saco preto, enquanto discutia com Antônio Carlos Lima, que mantinha um dos braços atrás do corpo durante toda a filmagem. Além dos dois discutindo, outros três envolvidos podem ser identificados pelo vídeo ou pelas vozes audíveis. O áudio sugere que a discussão envolvia a posse do terreno e o valor acordado na venda. Em determinado momento, Lima diz que o idoso não poderia atear fogo na área, pois o terreno já teria sido vendido. O idoso, por sua vez, rebate que a propriedade ainda era sua e que possuía documentos que comprovavam a posse.

O vídeo também registra uma discussão entre a vítima e Francisco Canindé, que estava dentro de um carro. O idoso pedia que eles deixassem o local. A discussão se intensifica, Lima xinga o idoso e, em seguida, dispara uma sequência de tiros. "Maranhão" morreu no local. Após o crime, o ex-militar Antônio Carlos Lima fugiu do local e, até o momento, é considerado foragido. Outros dois envolvidos também seguem foragidos. No mesmo dia, Francisco Canindé, que esteve presente no local do crime e teria participado da discussão, se apresentou à polícia para relatar o ocorrido, mas foi preso em flagrante.

O eempresário Francisco Canindé é marido da prefeita eleita da cidade, Kelly Lobato (União Brasil) Crédito: Redes Sociais/Reprodução A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) confirmou a prisão de um dos envolvidos, mas não o identificou. “Todas as perícias já foram requisitadas e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos e punir, na forma da lei, os envolvidos na ocorrência. Uma pessoa foi presa em flagrante e diligências estão sendo realizadas para efetuar a prisão dos outros possíveis suspeitos e levá-los perante a justiça”, declarou a pasta.