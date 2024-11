Homem de 32 anos é assassinado a tiros em Icó, no Ceará

Um homem, de 32 anos, foi morto com disparos de arma de fogo neste sábado, 30, na zona rural de Icó, no Ceará, a cerca de 360 km de Fortaleza.

De acordo com a nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao O POVO, equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas ao homicídio doloso.