Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Aracati, passa por processo de reestruturação

A previsão é que as intervenções no templo sejam finalizadas até outubro deste ano

Localizada no centro do município de Aracati, distante 147 km de Fortaleza, o templo de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos passa por um processo de restauração. A igreja foi erguida e frequentada por escravos em 1770 como uma forma de suprir a necessidade de construir um templo onde pudessem praticar a religião cristã.

A edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que, conforme consta no site do órgão, reestruturou equipamentos históricos por meio do Programa de Aceleramento do Crescimento de Cidades Históricas (PAC-CH). A iniciativa do governo foi lançada em 2013 com o objetivo de preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura e promover o desenvolvimento econômico e social.

Em Aracati, conforme o Iphan, foram realizadas duas obras com recursos do PAC: a restauração do Teatro Francisca Clotilde, finalizada em 2018, e a restauração da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, finalizada em 2022. Ainda está prevista a requalificação do Museu Jaguaribano.