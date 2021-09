Governo do Ceará lança programa "Cientista Chefe da Cultura"

Estreia no dia 10 de setembro o projeto "Cientista Chefe da Cultura", que promove a parceria da Universidade com a gestão pública para realizar eventos, projetos e ações na área da cultura. O evento de lançamento será exibido no Youtube da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), amanhã às 9h. O programa inclui a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

O programa Cientista existe há mais de três anos e realizou ações em diferentes áreas, como segurança pública, educação, proteção social, infraestrutura e recursos hídricos. Neste ano, o projeto passa a atuar também na área da cultura, a partir do “I Seminário Público do Projeto Cientista Chefe da Cultura” com o tema “Cultura, Inovação e Inclusão Social no Ceará”.

Sobre o assunto DC Comics divulga programação para o dia do Batman em setembro

The Wanted retorna com novo álbum depois de sete anos de hiato

"Mano a Mano": Mano Brown recebe Lula em seu podcast no Spotify

Dudu Braga, filho do Rei Roberto Carlos, morre aos 52 anos

Centro Cultural Banco do Nordeste homenageia Gilmar de Carvalho

“O Cientista Chefe da Cultura consiste na inovação da gestão pública e sua estruturação na eficácia da aplicação dos recursos e de seus resultados junto à sociedade e ao desenvolvimento do estado. Implica também em estabelecer processos e métodos na produção de conhecimento, informações, indicadores, resultados e impactos que possam qualificar as políticas culturais em suas dimensões simbólicas, econômicas e sociais na democratização do acesso aos bens e serviços culturais", explica o secretário Fabiano Piúba.

"Sim, cultura é economia, gera riqueza e movimenta o PIB nacional. Sim, cultura é cidadania, combate à pobreza e gera inclusão social. Sim, cultura é conhecimento, produz repertórios simbólicos, subjetivos, artísticos, acadêmicos ampliando a capacidade crítica e inventiva das pessoas na vida em sociedade", afirma. Inácio Arruda, secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, concorda com a visão de Piúba. “A cultura precede a Ciência e é parte dela. São áreas interligadas, que se conectam a partir de aspectos como a criatividade, a inventividade, a diversidade e a curiosidade humana”.

"O projeto tem plena aderência com as finalidades e objetivos do Programa Cientista Chefe, articulando uma demanda da gestão pública com a pesquisa científica desenvolvida nas instituições de Ensino Superior em consonância com a Funcap. Mais do que isso, aplicará o conhecimento científico para o aperfeiçoamento das políticas públicas com as transferências de tecnologias e inovações com as entregas que serão realizadas. Não só ao final, mas em seu processo e desenvolvimento, o Cientista Chefe entregará um bem científico e acadêmico com elementos e condições para que a para a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará possa tomar suas decisões, produzir melhorias, qualificar suas ações e investimentos e, principalmente, o benefício para a sociedade através das políticas culturais", destaca Piúba.

O diretor de inovação da Funcap, Jorge Soares, acredita que o programa aproxima a academia e a administração pública e que a inserção da Cultura no projeto irá gerar resultados ainda melhores para a sociedade. "O pleno sucesso de ações de Inovação não costuma ocorrer sem que haja trocas e colaboração entre os agentes envolvidos. Portanto, a existência de um núcleo ativo no órgão público para interagir e receber as entregas é algo bastante valioso. Estamos entusiasmados e confiantes nos resultados que advirão da Inovação na Cultura do nosso Estado", diz o diretor.

Confira a programação:

I Seminário Público do Projeto Cientista Chefe da Cultura

MANHÃ (9h às 12h)

9h – Abertura

Custódio Almeida – Cientista Chefe da Cultura

Tarcísio Cavalcante Pequeno – Presidente da Funcap

Inácio Arruda – Secretário de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará

Fabiano dos Santos Piúba – Secretário da Cultura do Ceará

9h30min – Palestra: Cultura, Inovação e Inclusão Social

Alemberg Quindins – Fundação Casa Grande – Nova Olinda – CE

10h30min – Debate com Fabiano Piúba e Custódio Almeida

TARDE (14h às 18h45min)

Primeira Mesa: 14h-15h15min

Conhecer para atuar: dados para inclusão no campo da cultura

Coordenação: Gecíola Fonseca – Instituto Dragão do Mar – IDM

Expositores: Miguel Franklin de Castro – Pesquisador do Projeto / Computação – UFC

José Carlos Lázaro – Pesquisador do Projeto / Administração – UFC

Segunda Mesa:15h20min – 17h10min

A Cultura entre a História, a Antropologia e o Direito: nas trilhas da inclusão social.

Coordenação: Lílian Lustosa – Secult-CE

Expositores:

Leandro Bulhões – Pesquisador do Projeto / História – UFC

Alexandre Vale – Pesquisador do Projeto / Antropologia – UFC

Gretha Maia – Pesquisadora do Projeto / Direito – UFC

Comentarista: Mariana Braga Teixeira – Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna – Secult-CE

Terceira Mesa:17h20min – 18h40min

Sobre as Políticas Socioculturais e o Financiamento da Cultura

Coordenação: Luísa Cela – Secult-CE

Expositores: Alexandre Barbalho – Pesquisador do Projeto / História – UECE

Ivânio Azevedo – Pesquisador do Projeto / Filosofia – UFCA

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags