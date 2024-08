Homem apontado como chefe de grupo criminoso com atuação no Ceará é preso em Pernambuco

Um homem de 34 anos foi preso na última quarta-feira, 31, apontado como o chefe de um grupo criminoso com atuação no município de Aracati, a 147,13 km de Fortaleza. A captura aconteceu na cidade de Petrolina, no Pernambuco. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta segunda, 5.

No momento da detenção, o suspeito mostrou um documento falso e foi preso em flagrante. O homem estava foragido da Justiça.

Ele tem passagens na Polícia por diversos homicídios e tráfico de drogas e tentava se esconder das autoridades cearenses em outros estados.