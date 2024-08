Trio é capturado com armas de fogo e munições em Aracati

Na madrugada deste sábado, 3, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), deteve um trio com três armas de fogo e munições em Aracati, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Segundo informações da PMCE, a ação aconteceu durante uma abordagem preventiva a um veículo em que estavam os suspeitos, por volta das 4 horas.

Durante a abordagem ao veículo Renaut Orochi, os policiais do posto de fiscalização do BPRE perceberam atitudes suspeitas no condutor e passageiros do carro, o que que resultou na busca pessoal e veicular.