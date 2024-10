Polícia investiga se professor de ioga uruguaio suspeito de estupro fez vítimas em Fortaleza

No depoimento a mulher afirma que nos três primeiros encontros o homem foi profissional, mas que no quarto ele levou uma cachaça e fez com que a vítima ingerisse o líquido. Em seguida sacudiu a cabeça da mulher algumas vezes. Ela relata que sentiu uma tontura, perdeu as forças nas pernas e caiu. Depois disso o homem a teria levado para a cama e realizado o abuso sexual, segundo o delegado.

Conforme o delegado Pedro Viana, as investigações mostram que o homem viajava para Canoa Quebrada de seis em seis meses. Ele dava aulas de ioga e abordava as mulheres para falar sobre terapia holística. Uma das vítimas relata que foi abordada em um supermercado.

Possíveis vítimas do suspeito podem entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) pelo telefone (85) 3108.2950 – plantão 24 horas, sete dias por semana.