Suspeito de cometer estupro contra enteada é preso no interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) cumpriu, nesta terça-feira, 9, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos que é suspeito de ter cometido estupro contra a enteada. Prisão ocorreu no município de Abaiara, interior do Ceará, e foi realizada no âmbito da operação “Caminhos Seguros”.



Investigações apontam que o suspeito cometia abusos sexuais contra a vítima desde 2022. Ele esperava momentos em que a sua companheira, mãe da vítima, se ausentava de casa para realizar o crime.

Após ser detido por equipes da Delegacia Regional de Brejo Santo e da Delegacia Municipal de Milagres, o suspeito foi posto à disposição da Justiça.

A operação "Caminhos Seguros" é tocada pelas Forças de Seguranças do Ceará juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com o suporte do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).